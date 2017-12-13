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Авиация ЦВО переброшена в КазахстанСегодня в 13:01

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На встречу космического корабля.

Самолеты и вертолеты Центрального военного округа будут задействованы при посадке космического корабля "Союз" в Казахстане. Об этом сообщил представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, авиация ЦВО перебазирована на 5 оперативных аэродромов в республике Казахстан. "Группировка сил и средств насчитывает 14 вертолетов Ми-8, 2 самолета Ан-12 и один Ан-26, а также 21 единицу автотехники, среди которых - 6 поисково-эвакуационных амфибий "Синяя птица", - цитирует "Интерфакс-АВН" Рощупкина.

Кроме того, в операции поисково-спасательного обеспечения принимают участие порядка 200 военнослужащих и бригада медиков ЦВО, которая проведет первичную оценку состояния экипажа, проведшего на орбите 139 суток, передает "Уралинформбюро".

Посадка "Союза МС-05" запланирована на 11:38 по Москве 14 декабря 2017 года в 147 километрах от Жезказгана. На землю вернутся участники экспедиции на Международную космическую станцию россиянин Сергей Рязанский и астронавты НАСА и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.

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