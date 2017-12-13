Женщина отказывалась от лекарств.

В больнице Брянска умерла женщина, отказывавшаяся лечить ВИЧ. Об этом сообщили ее близкие в группе "ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети" в социальной сети "ВКонтакте".

Диагноз 38-летней уроженке Югры поставили год назад. Существование вируса она отрицала, о чем неоднократно писала в диссидентских группах. По словам женщины, за год у нее вырос уровень CD4-клеток (показатель, который при ВИЧ снижается). Кроме того, с мужем она занималась незащищенным сексом, но в анализах мужчины вируса врачи не нашли.

В ноябре ВИЧ-диссидентка попала в больницу с инсультом. Там ей среди прочего прописали и АРВ-терапию, но женщина отказалась от лекарств. 11 ноября она скончалась от опухоли мозга, передает "Уралинформбюро".