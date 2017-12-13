Екатеринбуржцы назвали самый некомфортный районСегодня в 14:14
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Им стал Железнодорожный.
Самым комфортным для жизни районом уральской столицы оказался Ленинский. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Domofond.ru среди 5 058 горожан, передает "Уралинформбюро".
Респонденты по 5-балльной шкале оценивали безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, магазины, организацию досуга, инфраструктуру для детей, качество работы коммунальщиков, соотношение стоимости и качества жизни, а также добрососедство. Затем районы ранжировали по общему индексу – среднему показателю по перечисленным критериям.
Рейтинг возглавил Ленинский район, набравший 3,8 балла из 5 возможных. Он стал лидером в 6 номинациях из 10: в этой части Екатеринбурга чисто, есть детская инфраструктура, условия для занятий спортом, жить там безопасно и относительно дешево, нет претензий и к экологии.
Второе и третье места достались Верх-Исетскому и Кировскому районам. Первый отличился доступностью общественного транспорта, удобной инфраструктурой и большим количеством зелени. Во втором же много "хороших врачей в поликлинике", близко УрФУ и радует объем зеленых насаждений.
Аутсайдером оказался Железнодорожный район. Его жители недовольны "постоянно разбитыми дорогами", грязью, "отсутствием детских спортивных школ", "качеством воды в водопроводе" и большим количеством бродячих собак.
Чуть лучше дела обстоят в Орджоникидзевском районе, где плохо работают коммунальщики, заводы отравляют экологию, а дороги в час пик забиты машинами.
В целом комфортности Екатеринбурга горожане поставили 3,6 балла, подняв его на 71 место среди 250 крупнейших городов страны. В среднем по России уровень удовлетворенности населения составляет 3,5 балла. Столицу Урала ценят за обеспеченность города магазинами и объектами детской инфраструктуры, а также добрососедство - показатели по этим критериям равны 4,3, 3,8 и 3,7 балла соответственно. Не любят Екатеринбург за работу городских коммунальных служб (2,7 балла), стоимость жизни (2,8 балла) и отсутствие чистоты (2,9 балла).
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