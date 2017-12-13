А нужной медтехники не было.

В центральной районной больнице в Шадринске обнаружили препараты с истекшим сроком годности. Лекарства не были изолированы и хранились в палате реанимации, процедурных кабинетах и кабинетах врачей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, в кабинетах врача-хирурга, терапевта, женской консультации, офтальмолога не было необходимого медицинского оборудования.

Главный врач больницы привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Еще 8 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность.