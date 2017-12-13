×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В зауральской больнице нашли просроченные лекарстваСегодня в 15:06

  • Текст

А нужной медтехники не было.

В центральной районной больнице в Шадринске обнаружили препараты с истекшим сроком годности. Лекарства не были изолированы и хранились в палате реанимации, процедурных кабинетах и кабинетах врачей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, в кабинетах врача-хирурга, терапевта, женской консультации, офтальмолога не было необходимого медицинского оборудования.

Главный врач больницы привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Еще 8 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×