Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейскихСегодня в 15:18
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Во время новогодних праздников.
Свыше 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в проведении новогодних празднований на Среднем Урале. Информация об этом была озвучена на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области 13 декабря.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, в период новогодних каникул планируется провести порядка 500 мероприятий. В них, по прогнозам, примут участие свыше миллиона свердловчан. Охранять их будут полицейские, росгвардейцы, дружинники и представители частных охранных организаций.
"Только для обеспечения безопасности на территориях вблизи храмов и объектов религиозного культа мы задействуем более двух с половиной тысяч сотрудников полиции, в том числе будут выставлены дополнительные посты ДПС", - сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. Он добавил, что на весь период новогодних каникул будет установлено круглосуточное дежурство для руководящего состава подразделений областного главка.
Принять меры для обеспечения безопасности в новогодние праздники поручено и главам свердловских муниципалитетов. В частности, проработать вопрос физической охраны территорий ледовых, снежных городков и официальных ярмарок.
Как подчеркнул первый вице-губернатор Алексей Орлов, "необходимо исключить любые поводы для совершения правонарушений - проконтролировать готовность всех мест проведения праздничных мероприятий, в том числе на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности".
Особое внимание, по его мнению, следует уделить безопасности перевозки детей и обязательному сопровождению детских групп автомобилями ГИБДД. В ответ на это Михаил Бородин сообщил, что на сегодня согласуются графики и определяются маршруты следований всех перевозок организованных групп на новогодние елки.
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