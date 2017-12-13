Обогнали Тюмень и Татарстан.

Средний Урал занял шестое место в ТОП-10 лучших российских регионов по благоустройству городов, сформированный Общероссийским народным фронтом. Реализацию национального проекта "Формирование комфортной городской среды" оценивали жители свердловских городов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, по количеству баллов Свердловская область уступила Амурской, Архангельской, Московской, Калужской областям и Краснодарскому краю. Следующими в первой десятке регионов стали Тюменская область, Хабаровский край, республика Татарстан и Орловская область.

Нацпроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на улучшение качества жизни россиян. В отличие от других проектов, в его основу заложены инициатива и мнение жителей.

"Когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан, и так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы", - подчеркнул глава государства.

На одном из заседаний Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил, что в российском обществе появляется все больше граждан, которые проявляют инициативу. И очень важно, чтобы встречное желание – услышать и понять эти инициативы – было и со стороны власти.

Стоит отметить, что на Среднем Урале в 2017 году в рамках проекта осуществляется благоустройство 99 дворов и 34 общественно значимых городских пространства. По данным регионального МинЖКХ, основной объем работ завершен, и уже начат отбор муниципальных заявок на включение в программу 2018 года.

В целом проект рассчитан на пять лет: в его рамках в Свердловской области планируется обустроить не менее 60% дворов и почти половину общегородских пространств.