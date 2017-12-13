Свердловчане поставили оценки благоустройству своих городовСегодня в 16:06
- Текст
Обогнали Тюмень и Татарстан.
Средний Урал занял шестое место в ТОП-10 лучших российских регионов по благоустройству городов, сформированный Общероссийским народным фронтом. Реализацию национального проекта "Формирование комфортной городской среды" оценивали жители свердловских городов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, по количеству баллов Свердловская область уступила Амурской, Архангельской, Московской, Калужской областям и Краснодарскому краю. Следующими в первой десятке регионов стали Тюменская область, Хабаровский край, республика Татарстан и Орловская область.
Нацпроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на улучшение качества жизни россиян. В отличие от других проектов, в его основу заложены инициатива и мнение жителей.
"Когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан, и так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы", - подчеркнул глава государства.
На одном из заседаний Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил, что в российском обществе появляется все больше граждан, которые проявляют инициативу. И очень важно, чтобы встречное желание – услышать и понять эти инициативы – было и со стороны власти.
Стоит отметить, что на Среднем Урале в 2017 году в рамках проекта осуществляется благоустройство 99 дворов и 34 общественно значимых городских пространства. По данным регионального МинЖКХ, основной объем работ завершен, и уже начат отбор муниципальных заявок на включение в программу 2018 года.
В целом проект рассчитан на пять лет: в его рамках в Свердловской области планируется обустроить не менее 60% дворов и почти половину общегородских пространств.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Коммунальщики Среднего Урала встретят Новый год на дежурстве
Вместе с энергетиками.Сегодня в 18:01
Египетская певица села на 2 года из-за банана
Развратно съеденного.Сегодня в 17:58
"Чернобыльским" рейсом "Победы" заинтересовались в прокуратуре
Транспортной.Сегодня в 17:50
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.Сегодня в 17:46
Челябинский депутат встретит Новый год в СИЗО
Его арестовали на 2 месяца.Сегодня в 17:45
Полиция раскошелится на миллионы детективам без погон
Ради поимки преступников.Сегодня в 17:39
Дума приняла законопроект о выплатах за первенцев
В первом чтении.Сегодня в 17:37
Депутатский запрос про "город Бундестаг" насмешил соцсети
И расстроил парламентария.Сегодня в 17:17
Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю
На 4,5 года.Сегодня в 17:11
Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
Из них можно будет выбирать.Сегодня в 17:05
Собчак поможет Юлии Савиновских
Чем сможет.Сегодня в 16:51
Менеджеров "Газпрома" в Сургуте пересадили на УАЗы
Элитные иномарки распродают со скидками.Сегодня в 16:29
"Уральские авиалинии" зачастили в Тель-Авив
Из Екатеринбурга.Сегодня в 16:27
Немцы подумывают стать партнером ИННОПРОМ-2019
Заявил генконсул Штефан Кайль.Сегодня в 16:21
Златоуст лишился двух старейших зданий города
Их снесли как "аварийные".
Главные новости
- Сегодня в 17:11Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейских
- Сегодня в 14:39В Алапаевском районе убили тысячу коров
- Сегодня в 13:51Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела
- Сегодня в 13:12Все уральцы получили дозу облучения от рутения-106
Аналитика
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.
Зачет по доступности
Сдают власти Южного Урала.
Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2
И сэкономил на коксе.