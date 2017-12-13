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Менеджеров "Газпрома" в Сургуте пересадили на УАЗыСегодня в 16:51

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Элитные иномарки распродают со скидками.

Рядовым сотрудникам компании "Газпром трансгаз Сургут" предлагают по выгодной цене купить элитные внедорожники. Как сказано в объявлении, распространенном на предприятии, реализуются машины, "выбывшие из производственной деятельности".

Некоторые из продаваемых иномарок уже отметили 15-летие, но даже для своего солидного возраста стоят недорого. Так, Nissan Patrol (2002 год выпуска) можно купить за 492 тысячи рублей, Toyota Land Cruiser (2002 год выпуска) - за 565 тысяч рублей, Mercedes-Benz G500 (2002 год выпуска) - за 532 тысячи рублей. Всего продается дюжина автомобилей.

Как рассказал "Уралинформбюро" один из сотрудников предприятия, дорогие машины продают, потому что начальников управлений и других менеджеров пересадили на российские автомобили - УАЗ "Патриот".

Официально подтвердить эту информацию в компании не удалось. Однако на сайте госзакупок опубликованы два завершенных аукциона, из которых следует, что в июле 2017 года ООО "Газпром трансгаз Сургут" проводило закупку автомобилей УАЗ на общую сумму почти 50 миллионов рублей.

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