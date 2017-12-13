Полиция раскошелится на миллионы детективам без погонСегодня в 17:45
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Ради поимки преступников.
МВД намерено выплачивать гражданам от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и больше за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников.
"Сегодня МВД России на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен для общественного обсуждения проект приказа МВД России "Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших". Решение о разработке приказа было принято на коллегии министерства в ноябре 2016 года", - цитирует "Интерфакс" официальное сообщение пресс-службы ведомства.
Решение о выплатах будет приниматься командным составом МВД: до 500 тысяч рублей – руководителем территориального органа, до 3 миллионов – замминистра внутренних дел РФ, свыше 3 миллионов – министром, передает "Уралинформбюро"
"Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме", - отмечают в ведомстве.
Денежный бонус от полиции получат граждане, которые предоставят достоверную информацию, приведшую к раскрытию преступления или задержанию, в период размещения объявления на официальной сайте МВД России.
В полиции также заверили, что реализация инициативы не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений, а также дополнительного финансирования из бюджета и материально-технического обеспечения.
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