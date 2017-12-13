"Уральские авиалинии" зачастили в Тель-АвивСегодня в 16:29
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Из Екатеринбурга.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла вторую частоту на традиционном направлении Екатеринбург - Тель-Авив - Екатеринбург. Теперь регулярный рейс выполняется по четвергам и воскресеньям.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, перелет в одну сторону обойдется от 147 долларов, а туда и обратно - от 319 долларов (все сборы включены). Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Тель-Авив - любимое место туристов со всего мира. Это яркий, самобытный израильский город с древней историей и многочисленными достопримечательностями. Старый Яффо с антикварными лавочками и блошиными рынками, бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, отдых в целебных водах Мертвого моря - каждый найдет в Израиле что-то свое.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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