Из Екатеринбурга.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла вторую частоту на традиционном направлении Екатеринбург - Тель-Авив - Екатеринбург. Теперь регулярный рейс выполняется по четвергам и воскресеньям.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, перелет в одну сторону обойдется от 147 долларов, а туда и обратно - от 319 долларов (все сборы включены). Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Тель-Авив - любимое место туристов со всего мира. Это яркий, самобытный израильский город с древней историей и многочисленными достопримечательностями. Старый Яффо с антикварными лавочками и блошиными рынками, бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, отдых в целебных водах Мертвого моря - каждый найдет в Израиле что-то свое.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).