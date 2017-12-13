Чем сможет.

Во время своего визита в столицу Урала телеведущая Ксения Собчак встретится с Юлией Савиновских. Потенциальный кандидат в президенты России хочет понять, сможет ли она помочь женщине, у которой забрали двух приемных детей после операции по удалению груди.

Екатеринбурженка с сентября 2017 года пытается через суд вернуть детей в семью. Общественная палата РФ встала на сторону Савиновских, прокуратура же, напротив, поддерживает позицию опеки. В данный момент ожидается повторное судебное рассмотрение указа районного управления соцполитики об освобождении женщины от обязанностей опекуна.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", кандидат "против всех" приедет в Екатеринбург 16 декабря, чтобы открыть свой предвыборный штаб. Собчак встретиться со сторонниками, проведет личный прием граждан, посетит проблемные места города.

Это будет второй визит Собчак в Екатеринбург как потенциального кандидата в президенты. О своем намерении участвовать в выборах она заявила в октябре 2017 года. Баллотироваться планируют также действующий президент России Владимир Путин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон и монархист Антон Баков.

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