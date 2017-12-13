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Горобраз назвал "объединенные" школы ЕкатеринбургаСегодня в 17:11

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Из них можно будет выбирать.

На сайте департамента образования администрации Екатеринбурга размещен список школ, объединенных на микроучастках. Родители, проживающие на обозначенных территориях, смогут отдать ребенка в первый класс любой из школ в группе. Всего микроучастков 29, передает "Уралинформбюро".

Верх-Исетский:

  • школы №№ 6, 29, лицей № 12;
  • школы №№ 48, 171, № 63;
  • школы №№ 11, 141.

Железнодорожный:

  • школы №№ 4, 148, 166;
  • гимназия № 174, школа № 170;
  • школы №№ 30 и 75;
  • школы №№ 122 и 127.

Кировский:

  • школы №№ 150 и 151;
  • гимназия № 176 и школа № 82;
  • школы №№ 134 и 36 имени М.П. Одинцова;
  • школы № 43 и гимназия № 108 имени В.Н. Татищева;
  • школы №№ 146 и 145;
  • школы №№ 165 и 125.

Ленинский:

  • школы №№ 16, 19, 23;
  • школы № 140, лицей № 159, лицей № 109;

Октябрьский:

  • гимназии №№ 210 "Корифей" и № 7 (2 улицы);
  • гимназии №№ 210 "Корифей" и № 96 (3 улицы);
  • школы №№ 14, № 28;
  • школы №№ 53 и 71;
  • гимназия № 94, лицей № 110 имени Л.К. Гришиной;
  • гимназия № 13, школа № 76;
  • гимназия № 40, школы №№62 и 7.

Орджоникидзевский:

  • школы №№ 66, 67 и 136 (с учетом территории МАОУ гимназия № 99);
  • школа № 22, гимназия № 144.

Чкаловский:

  • школы №№ 59 и 91;
  • школы №№ 105 и 132;
  • школы №№ 61 и 87;
  • школы №№ 21 и 44;
  • школа № 32, гимназия № 177, лицей № 180 "Полифорум", школы №№ 197 и 200;
  • гимназия № 39 "Французская гимназия" и школа №18.

Подать документы в первый класс можно будет с 1 февраля 2018 года. Если ребенку не хватит места в выбранной школе, можно будет обратиться в другую, не дожидаясь второго этапа распределения.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы смогут выбрать школу для детей-первоклассников

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