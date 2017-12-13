Горобраз назвал "объединенные" школы ЕкатеринбургаСегодня в 17:11
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Из них можно будет выбирать.
На сайте департамента образования администрации Екатеринбурга размещен список школ, объединенных на микроучастках. Родители, проживающие на обозначенных территориях, смогут отдать ребенка в первый класс любой из школ в группе. Всего микроучастков 29, передает "Уралинформбюро".
Верх-Исетский:
- школы №№ 6, 29, лицей № 12;
- школы №№ 48, 171, № 63;
- школы №№ 11, 141.
Железнодорожный:
- школы №№ 4, 148, 166;
- гимназия № 174, школа № 170;
- школы №№ 30 и 75;
- школы №№ 122 и 127.
Кировский:
- школы №№ 150 и 151;
- гимназия № 176 и школа № 82;
- школы №№ 134 и 36 имени М.П. Одинцова;
- школы № 43 и гимназия № 108 имени В.Н. Татищева;
- школы №№ 146 и 145;
- школы №№ 165 и 125.
Ленинский:
- школы №№ 16, 19, 23;
- школы № 140, лицей № 159, лицей № 109;
Октябрьский:
- гимназии №№ 210 "Корифей" и № 7 (2 улицы);
- гимназии №№ 210 "Корифей" и № 96 (3 улицы);
- школы №№ 14, № 28;
- школы №№ 53 и 71;
- гимназия № 94, лицей № 110 имени Л.К. Гришиной;
- гимназия № 13, школа № 76;
- гимназия № 40, школы №№62 и 7.
Орджоникидзевский:
- школы №№ 66, 67 и 136 (с учетом территории МАОУ гимназия № 99);
- школа № 22, гимназия № 144.
Чкаловский:
- школы №№ 59 и 91;
- школы №№ 105 и 132;
- школы №№ 61 и 87;
- школы №№ 21 и 44;
- школа № 32, гимназия № 177, лицей № 180 "Полифорум", школы №№ 197 и 200;
- гимназия № 39 "Французская гимназия" и школа №18.
Подать документы в первый класс можно будет с 1 февраля 2018 года. Если ребенку не хватит места в выбранной школе, можно будет обратиться в другую, не дожидаясь второго этапа распределения.
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