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Коммунальщики Среднего Урала встретят Новый год на дежурствеСегодня в 18:07

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Вместе с энергетиками.

С 30 декабря по 8 января объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Среднего Урала перейдут на усиленный режим работы. Решение об этом принято региональным штабом по обеспечению энергобезопасности, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, к этому времени должны быть проверены готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличие аварийного запаса горюче-смазочных материалов и необходимых материально-технических ресурсов, а также исправность автономных источников электроснабжения.

Руководители предприятий должны восстановить газо-, тепло- и электроснабжение ранее отключенных потребителей, а также ограничить ремонтные работы, которые могут оставить население без тех или иных ресурсов. К 19 декабря предстоит сформировать графики круглосуточного дежурства.

Главам муниципалитетов поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения вверенных территорий.

"Информация об угрозе и возникновении нарушений работы объектов электро- и теплоэнергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства на территории региона в эти дни должна незамедлительно передаваться ответственному дежурному министерства энергетики и ЖКХ", - подчеркнул Смирнов.

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