С 2018 года.

Украина может отказаться от железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

По его словам, инициатива рассматривается, в первую очередь, украинским железнодорожным оператором "Укрзализныця". В данном вопросе есть две составляющие - грузовая и пассажирская. Пассажирским является один российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва, а также несколько украинских, следующих в Москву, передает "Уралинформбюро".

"После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", - сказал Владимир Омелян, уточнив, что окончательное решение будет озвучено в 2018 году.

Он также заявил, что ущерб после прекращения железнодорожного сообщения составит одну гривну, поскольку в свое время оператор заключил с РЖД соглашение о фактически бесплатном транзитном прохождении.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года стартовало движение пассажирских поездов в обход территории Украины – по участку Журавка – Миллерово. До этого поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины.