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Дума приняла законопроект о выплатах за первенцевСегодня в 17:39

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В первом чтении.

Россияне будут получать ежемесячные выплаты за первого ребенка. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума, сообщает "Интерфакс".

Выплаты будут получать граждане РФ, чьи дети родятся после 1 января 2018 года. На деньги смогут рассчитывать лишь те, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Средний размер выплат в 2018 году составит 10 523 рубля. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 21,4 миллиарда рублей.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении выплат материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Предположительно, оба документа пройдут все три чтения до 21 декабря. А 26 декабря их рассмотрит Совет Федерации, передает "Уралинформбюро".

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