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"Чернобыльским" рейсом "Победы" заинтересовались в прокуратуреСегодня в 17:58

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Транспортной.

Отменой авиарейса "Победы" из Екатеринбурга в Москву заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура. В ходе начатой проверки будет выяснено, как соблюдались права пассажиров, прописанные в Федеральных авиационных правилах (ФАП), и требования лицензионного законодательства. Согласно последним, при задержке вылета из-за технеисправности перевозчик должен был предоставить резервный борт, рассказала журналистам заместитель Свердловского транспортного прокурора Ксения Смирнова.

Перевозчик действовал согласно ФАП: представитель "Победы" и пассажиры подтверждают, что были предоставлены напитки и питание.

А вот соблюдение лицензионного законодательства поставлено под вопрос. "Поскольку пассажиры не улетели, а перевозчиком было принято решение о пересадке на другие рейсы. Соответственно, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было", - подчеркнула Смирнова.

Материалы проверки направят по месту регистрации юрлица, и уже там прокурор будет искать нарушения в действиях перевозчика.

Как ранее писало "Уралинформбюро", 13 декабря 2017 года "Победа" сорвала 26 свердловским ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС участие в ответственном мероприятии - открытии мемориала на Поклонной горе.

Boeing-737 должен был вылететь в Москву в 7 часов утра, но из-за срабатывания сигнализации о некорректной работе системы противоскольжения рейс сначала отложили, а потом и вовсе отменили. Пассажиров, у кого были стыковки в столице, забрал 11-часовой рейс "Победы", остальным предложили ночные вылеты.

Ранее по теме:
"Победа" сорвала знаковое мероприятие свердловским ликвидаторам аварии на ЧАЭС

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