В Год собаки живодеров отправят в колониюСегодня в 18:59
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Госдума РФ ужесточила наказание.
Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными будет ужесточена. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ в третьем, окончательном чтении, передает "Уралинформбюро".
"Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье" теперь будет караться штрафом в размере до 80 000 рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Виновные могут и отработать свой проступок - суд вправе назначить до 360 часов обязательных или исправительных работ на срок до одного года.
Еще жестче наказываются подобные преступления, совершенные "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных". Живодерам в этом случае грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей, до двух лет исправительных работ или до пяти лет обязательных, а также от трех до пяти лет колонии.
Аналогично карается демонстрация истязания животных в СМИ или Сети.
Стоит отметить, что 2016 году Россию всколыхнула история двух девушек из Хабаровска, которые издевались над животными. В июле 2017 года суд приговорил их к реальным тюремным срокам, на что была подана апелляционная жалоба.
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