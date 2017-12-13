Потренировавшись на сочинской Олимпиаде.

Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 организацией работы мультимедийных пресс-центров для российских и международных СМИ В Екатеринбурге и других городах, принимающих игры, займется крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня". За его плечами успешный опыт работы на кубке Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр-2014 в Сочи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Главное международное футбольное событие пройдет в 11 региональных центрах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут аккредитованным журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий на фоне матчей мундиаля. Представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi и локерами.

В пресс-центрах будут проходить пресс-конференции и брифинги с участием представителей власти и туристической отрасли, звезд культуры и искусства. Там же организуют презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата.

Стоит отметить, что 15-27 июня столица Урала примет четыре матча группового этапа. На футбольном поле "Екатеринбург-Арены" встретятся команды Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.