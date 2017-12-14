На два дня.

Из-за ремонта теплотрассы на 2 дня будет закрыта для движения транспорта улица Армавирская (район Завокзальный). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"Кирпич" в районе дома №17 провисит с 16 по 17 декабря 2017 года. За это время "Екатеринбургская теплосетевая компания" планирует завершить на этом участке ремонтные работы.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Майкопской, Конотопской и Ереванской, сообщает пресс-служба городской администрации.

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