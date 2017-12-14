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"Победа" запретила пассажирам брать ручную кладь в салонСегодня в 08:23

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Сверх бесплатной нормы.

В салон самолетов лоукостера "Победа" запрещено брать ручную кладь сверх бесплатной нормы. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает "Интерфакс".

"С 10 декабря к провозу в салоне не принимается багаж за дополнительную плату", - сказал собеседник агентства, по словам которого, исследования показали, что 70% клиентов перевозчика не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади.

"Платный багаж в салоне просто негде разместить: подавляющее большинство наших рейсов выполняется с полной загрузкой", - добавил представитель компании.

В ноябре 2017 года "Победа" изменила правила перевозки ручной клади – ее масса стала неограниченной, но были установлены предельные размеры: 36х30х27 сантиметров. Отныне ручную кладь, выходящую за пределы допустимых норм, следует сдавать в багаж, передает "Уралинформбюро".

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