На 525 мест.

Сразу два детских сада откроются перед Новым годом в столице Урала. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Речь идет о детских садах №571 и №437 (микрорайоны Пионерский и Солнечный соответственно). Первый из них, открывшийся 14 декабря после реконструкции в переулке Парковом, на протяжении многих лет арендовала налоговая инспекция. Теперь его "хозяевами" станут 175 дошкольников.

"Строители полностью обновили основные конструкции: в здании проведена полная перепланировка помещений с учетом санитарных и пожарных требований, замена всех внутренних и наружных коммуникаций. Внутри детсада помимо оснащенных мебелью, игрушками и всем необходимым групп разместились спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет и прачечная", — рассказали "Уралинформбюро" в администрации города.

Второй детский сад — новодел. Он построен на улице Счастливой и рассчитан на 350 детей. В учреждении открыты специальные ясельные группы. Кроме того, здание оборудовано музыкальным и спортивным залами, кабинетами дополнительного образования, зоной для обучения детей правилам дорожного движения. Открытие детсада в Солнечном состоится 15 декабря.