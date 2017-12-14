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Специалисты определили самый опасный автомобиль в историиСегодня в 08:52

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Краш-тестов.

Fiat Punto признан самым опасным автомобилем в истории краш-тестов. Подтверждающий это рейтинг составили эксперты Европейской организации по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP.

Машина не получила в 2017 году ни одной звезды из пяти возможных. Такого плачевного результата ранее не было ни у одного авто, передает "Уралинформбюро".

Пассивную защиту пассажиров Punto при фронтальном ударе специалисты оценили в 51%. Безопасность детей – 43%, причем при фронтальном ударе защиту несовершеннолетних посчитали достаточной, а при боковом – низкой. Защиту пешеходов оценили в 52% - опасность для них при наезде представляют кромка капота и передние стойки.

Специалисты тестировали Fiat Punto с двигателем объемом 1,2 литра. Модель появилась на рынке в 2005 году и с тех пор особо не изменилась.

Второе место в антирейтинге за 2017 год занял Ford Mustang, третье – Opel Karl.

Самыми безопасными автомобилями по итогам уходящего года названы Volvo: XC60, S90 и V90

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