В России вырастет норма алкоголя для водителей Сегодня в 10:37
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Для анализа теперь будут брать кровь.
В России введут новую разрешенную норму содержания алкоголя для автомобилистов – 0,3 промилле на литр крови. 13 декабря Госдума РФ приняла соответствующий законопроект в первом чтении, пишет "Коммерсантъ".
Согласно документу, для оценки состояния у водителей будут брать именно кровь. Новый анализ позволит проверить тех автомобилистов, которые слишком пьяны или не в состоянии сдать мочу. Стоит отметить, сейчас уровень алкоголя в организме водителя замеряется в несколько этапов. Сначала на месте с помощью алкотестера. Допустимая норма - не более 0,16 промилле на литр выдуваемого воздуха.
Если результат отрицательный, но водитель, по мнению инспектора, пьян, автомобилиста отправляют на медосвидетельствование. В медицинском пункте он должен сдать анализ мочи. Но в документах нет нормы содержания алкоголя в моче или крови, передает "Уралинформбюро". Из-за законодательного пробела, по словам коммуниста Алексея Куринного, полиция "пропустила тысячи пьяных".
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