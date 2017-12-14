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В Великобритании родилась девочка с сердцем наружуСегодня в 09:17

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Врачи спасли ее.

В Великобритании на свет появился ребенок с редчайшим пороком сердца. Орган у новорожденной девочки находился снаружи грудной клетки, пишет The Guardian.

Врачи поставили диагноз "эктопия сердца" на девятом месяце беременности и предложили будущей матери сделать аборт. Однако родители отказались, передает "Уралинформбюро".

90% новорожденных с подобным пороком рождаются мертвыми или живут всего несколько дней. Но девочка родилась живой. В первый же час жизни она попала на хирургический стол. 50 врачей в течение трех операций сформировали новорожденной новую грудную клетку и поместили туда сердце. Девочка стала единственным ребенком в Великобритании, который выжил с этим пороком.

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