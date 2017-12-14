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По Екатеринбургу курсирует новогодний трамвай газовой безопасностиСегодня в 10:28

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С детскими рисунками на бортах.

В преддверии Нового года в Екатеринбурге по новой ветке на улице Татищева поехал трамвай газовой безопасности. В его оформлении были использованы рисунки участников ежегодного детского конкурса "Газ - для вас!", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Первых пассажиров трамвая встречали Дед Мороз со Снегурочкой и угощали горожан имбирными пряниками. Они в шуточной форме протестировали екатеринбуржцев на знание правил газовой безопасности и ликвидировали пробелы в знаниях потребителей газа.

"Мы призываем жителей уральской столицы тщательно следить за работой газового оборудования. Ни в коем случае не оставлять работающие газовые плиты без присмотра, не использовать их для обогрева помещений. Для установки газового оборудования необходимо вызывать профессионалов", - говорит ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ АО "Екатеринбурггаз" Анна Хорькова.

Самовольная установка газового оборудования может привести к утечке газа, что чревато пожарами и взрывами. Газовики напоминают, что при появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна и двери, выйти из помещения и набрать номер 104 с мобильного телефона.

Следует отметить, что только в 2017 году аварийные бригады газовой службы 1 800 раз выезжали на заявки, связанные с утечками газа. Всего же в этом году в аварийную газовую службу поступило 7 600 заявок.

Трамвай газовой безопасности будет курсировать по уральской столице в течение трех месяцев. А Дед Мороз отправится по домам екатеринбуржцев раздавать подарки во время предновогодних рейдов.

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