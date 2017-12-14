Ученые нашли причину пьянстваСегодня в 11:06
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Винного.
Ученые из Кембриджского университета нашли причину стремительного роста потребления вина за последние полвека. Исследование опубликовано в журнале BMJ.
По мнению ученых, причина кроется в размере бокалов. За последние 300 лет их средний объем вырос почти в семь раз – с 66 миллилитров в 1700 году до 449 в 2016-2017.
Стоит отметить, что за 1960-1980 годы потребление вина выросло в четыре раза. А за 1980-2004 годы еще удвоилось, передает "Уралинформбюро".
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надо переходить на рюмашкиответить
Мой дед выпивал, после бани, но никогда не был пьяным. А ведь точно, они тогда пили из маленьких стаканчиков бражку, которую бабушка сама делала из ягод, или из маленьких рюмочек водку. А может в этом действительно есть рациональное зерно - пить из маленьких стаканчиков??? Те стаканчики были даже меньше, чем на 100 гр, может даже грамм на 60. Один-два стаканчика бражки дед выпивал и ему хорошо, и трезвый, и больше не надо было. А зимой с мороза для сугрева рюмочку водки перед ужином, грамм на 20 и опять всем хорошо, и деду, что согрелся, и все довольны, что никто не напился. Красота! А бокалов вообще у них в деревне не было, никто и не понимал зачем они вообще нужны. А бокалы вошли в моду только в 60-х годах в городах, когда зарубежные фильмы стали показывать, где так томно герои попивали из бокалов винцо, да ещё и с сигаретой. Вот так народ и приучили в пьянству в больших дозах.ответить
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