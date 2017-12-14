Винного.

Ученые из Кембриджского университета нашли причину стремительного роста потребления вина за последние полвека. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

По мнению ученых, причина кроется в размере бокалов. За последние 300 лет их средний объем вырос почти в семь раз – с 66 миллилитров в 1700 году до 449 в 2016-2017.

Стоит отметить, что за 1960-1980 годы потребление вина выросло в четыре раза. А за 1980-2004 годы еще удвоилось, передает "Уралинформбюро".