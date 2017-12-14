Личность провокатора установлена.

Мужчину, кинувшего в Берлине яйцо в сторону экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, зовут Алмазбек Токтош. Уроженец Иссык-Кульской области эмигрировал в Германию несколько лет назад, сообщает Kyrgyztoday.kg.

Алмазбек Токтош, будучи солдатом Советской армии, проходил службу в Германии. Позже он сделал все возможное, чтобы переехать в приглянувшуюся ему европейскую страну.

Нападение на бывшего главу Кыргызстана произошло несколько дней назад в Берлине. Аскар Акаев должен был прочитать лекцию "Наука и технологии в XXI веке" перед членами Kyrgyz Club Germany. Среди участников встречи оказались и противники бывшего главы государства. После того как они развернули плакаты с надписями "Акаев кет", полиция попросила провокаторов выйти, так как мероприятие приняло политическую окраску, передает "Уралинформбюро".

Тогда один из мужчин бросил вслед лектору яйцо. Дочь Аскара Акаева - Бермет подошла к "снайперу" и в ходе бурного объяснения несколько раз ударила его сумкой, которую держала в руках.