И эффективного лечения.

Филиалы Медико-санитарной части №66 Федеральной службы исполнения наказаний нарушали права заключенных с положительным ВИЧ-статусом.

Медики не соблюдают кратность лабораторных исследований крови ВИЧ-инфицированных осужденных на иммунный статус и вирусную нагрузку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Результаты анализов принципиально важны для выбора эффективной и безопасной терапии, решения о дополнительных обследованиях и лечебных мероприятиях.

По результатам проверки тавдинская прокуратура обратилась с иском в суд. Это уже не первое нарушение, найденное ведомством в медико-санитарной части.