×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловских заключенных с ВИЧ оставили без обследованийСегодня в 11:48

И эффективного лечения.

Филиалы Медико-санитарной части №66 Федеральной службы исполнения наказаний нарушали права заключенных с положительным ВИЧ-статусом.

Медики не соблюдают кратность лабораторных исследований крови ВИЧ-инфицированных осужденных на иммунный статус и вирусную нагрузку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Результаты анализов принципиально важны для выбора эффективной и безопасной терапии, решения о дополнительных обследованиях и лечебных мероприятиях.

По результатам проверки тавдинская прокуратура обратилась с иском в суд. Это уже не первое нарушение, найденное ведомством в медико-санитарной части.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Адмирал Сегодня в 12:12

В Свердловской области нет программы помощи ВИЧ инфицированным. Нет реабилитационных учреждений(медицинских). Сталкивался с проблемой размещения ВИЧ инфицированных клиентов интерната в специализированных учреждениях. Самое ближайшее в Казахстане, но увы это отдельное государство. В России нет таких.


ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Южноуральский тренд на вырост

Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

Челябинский мусор требует революции

Челябинский мусор требует революции

В переработке.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×