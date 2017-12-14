Уверена депутат Загипа Балиева.

За девять месяцев 2017 года в Казахстане зафиксировано 133 случая изнасилований несовершеннолетних - на 33% больше, чем годом ранее. Такие данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК озвучила депутат Мажилиса Загипа Балиева, передает "Уралинформбюро".

"В 2016 году от рук насильников в Казахстане пострадали более 180 детей. И хотя это меньше, чем в 2015 году, факт остается фактом - педофилия в стране процветает", - подчеркнула парламентарий в депутатском запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Балиева попросила кабинет министров подробно описать механизм реализации нормы о химической кастрации педофилов, которая вступит в силу в 2018 году.

"Насколько подготовлены учреждения системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы? Если в местах лишения свободы этот вопрос еще можно как-то решить, то как быть с теми насильниками, которые отбыли наказание и вышли и к которым применены другие формы наказания", - цитирует запрос депутата Tengrinews.kz.