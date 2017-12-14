Из-за задержки рейса.

Рейс "Липецк - Екатеринбург" задержан почти на 12 часов. Подняться в небо борт авиакомпании "РусЛайн" должен был в 23.05 13 декабря по местному времени, но его перенесли на 10.30 14 декабря.

Согласно электронному табло Кольцово, в столицу Урала самолет прибудет в 14.15 четверга. Изначально он должен был прилететь в 03.30.

Запланированный на 14 декабря обратный рейс в Липецк отменен, передает "Уралинформбюро".