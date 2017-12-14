К победителям акции "Онлайн-плательщик" присоединились еще 3 счастливчика.

Надежда Ачкасова из Варгашей стала обладательницей ноутбука от Энергосбытовой компании "Восток". Александру Чистякову из Садового энергетики вручили утюг, а Вячеславу Шуруеву из Кургана - микроволновую печь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", все победители акции "Онлайн-плательщик" оплачивают электроэнергию и другие коммунальные услуги через Интернет давно и вовремя. Победа в акции стала для зауральцев неожиданным и приятным сюрпризом.

Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов ЭК "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года и продлится до конца 2017 года. В ней участвуют жители Кургана и области, отказавшиеся от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивающие коммунальные услуги и ежемесячно передающие показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток". С условиями акции можно ознакомиться на сайте: vostok-electra.ru.