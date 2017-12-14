Ленивых подрядчиков наказывают выговорами.

Обрушившиеся на Свердловскую область снегопады с 8 по 10 декабря 2017 года обнажили существующую в регионе проблему – нерасторопность подрядных организаций и их неумение быстро справляться с последствиями погодных встрясок. О том, как на Среднем Урале борются со снегом и что делать с ленивыми дорожниками, разговор шел 14 декабря на заседании правительства области, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков сообщил, что Свердловская область не испытывает дефицита в дорожной технике и рабочих. Обслуживанием дорог регионального значения занимается свыше 1 200 спецавтомобилей.

"Потребность в технике с учетом названных цифр обеспечена на 153%. На одну единицу техники приходится 8,7 километра дорог", - сообщил Старков, уточнив, что расчисткой дорог в муниципалитетах занимается свыше 1 400 машин.

Кроме того, на дорогах области установлено 48 постов дорожного контроля, которые фиксируют гололед и снежное покрытие дорожной части, а также осуществляют прогноз на 48 часов вперед.

Несмотря на техническую "подкованность" области, при более-менее внушительных снегопадах дороги встают. Так, 3 декабря затор случился на 7-м километре автодороги Первоуральск - Шаля. Пробку учинил грузовой автомобиль с прицепом, который перекрыл одну из полос. Затору способствовал и непрекращающийся снегопад. Вызывать на помощь пришлось сотрудников ГИБДД – через несколько часов движение вернулось в привычное русло.

10 декабря региональная Госавтоинспекция закрыла автобусное движение на дороге Ревда – Дегтярск – Курганово.

"Дорожники не смогли вовремя справиться с последствиями снегопада. Пришлось взять ситуацию на личный контроль, и решать вопрос в ручном режиме. Спустя день движение было возобновлено. Руководителю подрядной организации объявили выговор", - отчитался Василий Старков.

Глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин сообщил, что снег на указанном участке дороги не убирали двое суток, в результате чего на проезжей части сформировался снежный накат: "Это крайне опасная ситуация, а потому мы были вынуждены ограничить движение пассажирского транспорта. Только когда подняли Василия Старкова, через 14 часов после его непосредственного вмешательства дорогу привели в соответствие, и транспорт был запущен".

"Почему так происходит? Дорожной техники везде хватает? Может, есть смысл увеличить штрафные санкции?" – обратился к министру транспорта глава региона Евгений Куйвашев.

Старков заверил губернатора, что техники хватает, а дорожников штрафуют "жесточайшим образом за любые, даже незначительные нарушения".

Юрий Дёмин с позитивным настроем министра не согласился. Он отметил, что далеко не все дороги чистятся своевременно, а это способствует совершению большого числа ДТП.

"За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1 224 ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. В них 210 человек погибли и 1 617 получили травмы. Половина указанных происшествий зарегистрирована на участках улично-дорожной сети, имеющих недостатки зимнего содержания в виде снежного наката, рыхлого снега и стекловидного льда", - сообщил Дёмин.

"Рекордсменом" по числу ДТП стал временной отрезок с 8 по 10 декабря, сопровождавшийся снегопадом. В эти дни инспекторы ГИБДД зарегистрировали свыше 400 аварий, на месте совершения которых обнаружились недостатки зимнего содержания. Как итог – 10 человек погибли, в том числе маленький ребенок, и 50 получили ранения, включая пятерых детей.

Юрий Дёмин подчеркнул, что даже по истечении суток с начала снегопада на большинстве региональных дорог снегоуборка не производилась вообще. Дорожники выполняли лишь обработку противогололедными материалами.

"Болезненный вопрос – нахождение пескобаз. На региональной дороге Арамиль – Андреевка крайняя точка – село Никольское, это 80 километров в одну сторону и 80 - в другую. 160 километров надо проехать, чтобы выполнить новую заправку противогололедными материалами. Это никуда не годно! Точно также – Красноуфимск – Арти – Касли. Длинный крючок, чтобы вновь пойти на пескобазу и загрузиться смесью. Порой подсыпают только опасные повороты", - рассказал главный дорожный инспектор области.

Также он раскритиковал состав противогололедных материалов, используемых в области: песок – и ни "щепотки" соли. "На сегодня в 90% муниципалитетов используются материалы с низким содержание соли или вообще без таковой. Произошло ДТП, ребенок пострадал в Полевском, выяснилось, что дорожники вообще не используют солевые смеси, просто песком посыпают, которые по сути эффекта не дают. Если снежный накат – гололед сохраняется", - рассказал Дёмин.

Он также пожаловался на отсутствие диалога с подрядными организациями посредством телефонной связи. По его словам, в дни снегопадов первоочередной задачей инспекторов ГИБДД было проинформировать дорожников о ситуации на дорогах по телефону. "Однако, бывало, сутки проходили, а реагирования так и не было. Как итог – выписано 512 предписаний. Мы продолжаем работу по телефону, и хотелось бы, чтобы дорожники оперативно реагировали", - заявил глава регионального УГИБДД.

Отдельный доклад был посвящен дорожной ситуации в Екатеринбурге. Глава администрации уральской столицы Александр Якоб заявил, что сегодня, в связи с интенсивным движением автомобилистов, основные работы по уборке производятся ночью. Однако дорожники попробуют перейти на новый график. "Попробуем в день работать по уборке. Возможно, жалобы могут появиться. Тем не менее, в Москве работают и днем, и ночью. Никого не спрашивают. Если будет получаться днем эффективно работать, надо выходить на круглосуточный режим работы по вывозке снега", - заявил Якоб.

В этом его поддержал Юрий Дёмин, отметивший, что "пришел тот момент, когда необходимо заниматься уборкой в дневной период времени". "Снег идет днем - техника не работает. Выходит в ночь, а на дорогах уже снежный накат, который приходится более серьезными усилиями устранять", - подчеркнул страж правопорядка.

В распоряжении дорожников Екатеринбурга находится 320 единиц дорожно-уборочной техники для борьбы со снегом. При этом главное направление работ – это борьба со скользкостью. "Мы используем мелкофракционный щебень либо фракционный песок. И то, и другое можно применять", - сказал Якоб.

Он также добавил, что серьезных проблем в очистке города от снега в наступившем зимнем сезоне еще не было – в связи с малочисленными осадками.

"В этом году выпало чуть более 43 миллиметров в водяном столбе. Это меньше предыдущих лет. По статистике в течение зимнего периода выпадает 132 миллиметра в водяном столбе. Примерно треть уже к нам прилетела с неба. Две трети где-то в пути", - подытожил сити-менеджер уральской столицы.

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