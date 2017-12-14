200 свердловчан стали жертвами запущенных дорогСегодня в 15:14
- Текст
Ленивых подрядчиков наказывают выговорами.
Обрушившиеся на Свердловскую область снегопады с 8 по 10 декабря 2017 года обнажили существующую в регионе проблему – нерасторопность подрядных организаций и их неумение быстро справляться с последствиями погодных встрясок. О том, как на Среднем Урале борются со снегом и что делать с ленивыми дорожниками, разговор шел 14 декабря на заседании правительства области, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков сообщил, что Свердловская область не испытывает дефицита в дорожной технике и рабочих. Обслуживанием дорог регионального значения занимается свыше 1 200 спецавтомобилей.
"Потребность в технике с учетом названных цифр обеспечена на 153%. На одну единицу техники приходится 8,7 километра дорог", - сообщил Старков, уточнив, что расчисткой дорог в муниципалитетах занимается свыше 1 400 машин.
Кроме того, на дорогах области установлено 48 постов дорожного контроля, которые фиксируют гололед и снежное покрытие дорожной части, а также осуществляют прогноз на 48 часов вперед.
Несмотря на техническую "подкованность" области, при более-менее внушительных снегопадах дороги встают. Так, 3 декабря затор случился на 7-м километре автодороги Первоуральск - Шаля. Пробку учинил грузовой автомобиль с прицепом, который перекрыл одну из полос. Затору способствовал и непрекращающийся снегопад. Вызывать на помощь пришлось сотрудников ГИБДД – через несколько часов движение вернулось в привычное русло.
10 декабря региональная Госавтоинспекция закрыла автобусное движение на дороге Ревда – Дегтярск – Курганово.
"Дорожники не смогли вовремя справиться с последствиями снегопада. Пришлось взять ситуацию на личный контроль, и решать вопрос в ручном режиме. Спустя день движение было возобновлено. Руководителю подрядной организации объявили выговор", - отчитался Василий Старков.
Глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин сообщил, что снег на указанном участке дороги не убирали двое суток, в результате чего на проезжей части сформировался снежный накат: "Это крайне опасная ситуация, а потому мы были вынуждены ограничить движение пассажирского транспорта. Только когда подняли Василия Старкова, через 14 часов после его непосредственного вмешательства дорогу привели в соответствие, и транспорт был запущен".
"Почему так происходит? Дорожной техники везде хватает? Может, есть смысл увеличить штрафные санкции?" – обратился к министру транспорта глава региона Евгений Куйвашев.
Старков заверил губернатора, что техники хватает, а дорожников штрафуют "жесточайшим образом за любые, даже незначительные нарушения".
Юрий Дёмин с позитивным настроем министра не согласился. Он отметил, что далеко не все дороги чистятся своевременно, а это способствует совершению большого числа ДТП.
"За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1 224 ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. В них 210 человек погибли и 1 617 получили травмы. Половина указанных происшествий зарегистрирована на участках улично-дорожной сети, имеющих недостатки зимнего содержания в виде снежного наката, рыхлого снега и стекловидного льда", - сообщил Дёмин.
"Рекордсменом" по числу ДТП стал временной отрезок с 8 по 10 декабря, сопровождавшийся снегопадом. В эти дни инспекторы ГИБДД зарегистрировали свыше 400 аварий, на месте совершения которых обнаружились недостатки зимнего содержания. Как итог – 10 человек погибли, в том числе маленький ребенок, и 50 получили ранения, включая пятерых детей.
Юрий Дёмин подчеркнул, что даже по истечении суток с начала снегопада на большинстве региональных дорог снегоуборка не производилась вообще. Дорожники выполняли лишь обработку противогололедными материалами.
"Болезненный вопрос – нахождение пескобаз. На региональной дороге Арамиль – Андреевка крайняя точка – село Никольское, это 80 километров в одну сторону и 80 - в другую. 160 километров надо проехать, чтобы выполнить новую заправку противогололедными материалами. Это никуда не годно! Точно также – Красноуфимск – Арти – Касли. Длинный крючок, чтобы вновь пойти на пескобазу и загрузиться смесью. Порой подсыпают только опасные повороты", - рассказал главный дорожный инспектор области.
Также он раскритиковал состав противогололедных материалов, используемых в области: песок – и ни "щепотки" соли. "На сегодня в 90% муниципалитетов используются материалы с низким содержание соли или вообще без таковой. Произошло ДТП, ребенок пострадал в Полевском, выяснилось, что дорожники вообще не используют солевые смеси, просто песком посыпают, которые по сути эффекта не дают. Если снежный накат – гололед сохраняется", - рассказал Дёмин.
Он также пожаловался на отсутствие диалога с подрядными организациями посредством телефонной связи. По его словам, в дни снегопадов первоочередной задачей инспекторов ГИБДД было проинформировать дорожников о ситуации на дорогах по телефону. "Однако, бывало, сутки проходили, а реагирования так и не было. Как итог – выписано 512 предписаний. Мы продолжаем работу по телефону, и хотелось бы, чтобы дорожники оперативно реагировали", - заявил глава регионального УГИБДД.
Отдельный доклад был посвящен дорожной ситуации в Екатеринбурге. Глава администрации уральской столицы Александр Якоб заявил, что сегодня, в связи с интенсивным движением автомобилистов, основные работы по уборке производятся ночью. Однако дорожники попробуют перейти на новый график. "Попробуем в день работать по уборке. Возможно, жалобы могут появиться. Тем не менее, в Москве работают и днем, и ночью. Никого не спрашивают. Если будет получаться днем эффективно работать, надо выходить на круглосуточный режим работы по вывозке снега", - заявил Якоб.
В этом его поддержал Юрий Дёмин, отметивший, что "пришел тот момент, когда необходимо заниматься уборкой в дневной период времени". "Снег идет днем - техника не работает. Выходит в ночь, а на дорогах уже снежный накат, который приходится более серьезными усилиями устранять", - подчеркнул страж правопорядка.
В распоряжении дорожников Екатеринбурга находится 320 единиц дорожно-уборочной техники для борьбы со снегом. При этом главное направление работ – это борьба со скользкостью. "Мы используем мелкофракционный щебень либо фракционный песок. И то, и другое можно применять", - сказал Якоб.
Он также добавил, что серьезных проблем в очистке города от снега в наступившем зимнем сезоне еще не было – в связи с малочисленными осадками.
"В этом году выпало чуть более 43 миллиметров в водяном столбе. Это меньше предыдущих лет. По статистике в течение зимнего периода выпадает 132 миллиметра в водяном столбе. Примерно треть уже к нам прилетела с неба. Две трети где-то в пути", - подытожил сити-менеджер уральской столицы.
Ранее по теме:
В ДТП на Среднем Урале погибли 10 человек
ГИБДД составила рейтинг причин ДТП на свердловских трассах
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:45
Золотодобытчики из Невьянска "намыли" себе штраф
В 2 миллиона.Сегодня в 16:42
На тюменской трассе едва не замерзли 50 пассажиров сломанного автобуса
Их отогрели спасатели.Сегодня в 16:21
Регионы возьмут под контроль выбросы загрязняющих веществ
Чтобы оградить землю от наводнений и засух.Сегодня в 16:14
Хирург выжигал автографы на печени пациентов
Его судьбу решит суд.Сегодня в 16:14
Вербовщики террористов окончат жизнь в тюрьме
Жестче наказания быть не может.Сегодня в 16:10
Тагильское кафе "Девичья башня" опечатали
Из-за нарушений.Сегодня в 15:42
Журналистка из Татарстана сообщила Путину его прозвище
Среди детей.Сегодня в 15:21
Южный Урал побьет "минусом" температурный рекорд
Спасатели запрещают согреваться чаем.Сегодня в 15:14
200 свердловчан стали жертвами запущенных дорог
Ленивых подрядчиков наказывают выговорами.Сегодня в 15:12
Тюменский водопровод модернизируют в рамках концессии
Соглашение заключат на 13 лет.Сегодня в 14:45
Ночёвка в Екатеринбурге может подорожать в 2,5 раза
В дни мундиаля.Сегодня в 14:16
Тюменские школьники соберутся на олимпиаду по 3D-технологиям
Помериться навыками.Сегодня в 14:09
Ученые разгадали главную загадку слабоумия
Во всем виновата мочевина.Сегодня в 14:05
Гособвинение просит для Сиволапа 17 лет лишения свободы
А потерпевшие требуют 10 миллионов.Сегодня в 14:02
Казахстан кормит россиян "санкционкой"
Из Польши.
Главные новости
- Сегодня в 15:14200 свердловчан стали жертвами запущенных дорог
- Сегодня в 13:33Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий
- Сегодня в 13:19Забастовка курганских учителей заинтересовала следователей
- Сегодня в 13:09Глава СКР Бастрыкин вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофе
- Сегодня в 11:56Спикер свердловского ЗакСо Бабушкина не согласилась с батюшками
Аналитика
Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий
Гипотеза катастрофы.
Южноуральский тренд на вырост
Дает положительные результаты.
Челябинский мусор требует революции
В переработке.