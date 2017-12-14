Из Астаны выгнали более 200 бомжейСегодня в 12:35
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Их отправили лечиться.
В канун ЭКСПО-2017 столицу Казахстана "зачистили" от бездомных, выдворив свыше 200 человек. Об этом заявил начальник полицейской службы ДВД Астаны Бахытжан Малыбаев, передает "Уралинформбюро".
По его словам, большинство бомжей – жители других регионов.
"Мы доставляем их в центры адаптации, связываемся с их родственниками. В центрах адаптации для них есть все условия, трехразовое питание. Но они там жить не хотят, потому что им надо обязательно выпить. Порядка 200 с лишним человек за лето мы в преддверии ЭКСПО водворили в лечебные учреждения в Акмолинскую, Карагандинскую области, чтобы их не видно было хотя бы", - приводит слова Малыбаева агентство Sputnik.
Он отметил, что впредь так поступать не стоит, даже если ЭКСПО в Казахстане пройдет еще раз. Такая "чистка" города от лиц без определенного места жительства нарушает "права и интересы бездомных" и портит авторитет страны.
Международная выставка ЭКСПО-2017 прошла в Астане в августе, в ней приняли участие 150 стран и 3,5 миллиона посетителей. В Казахстане презентацию заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 провел глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Как сообщалось ранее, столица Урала претендует на проведение ЭКСПО-2025 наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Место проведения выставки озвучат в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок..
Даты проведение ЭКСПО-2025 - со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
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