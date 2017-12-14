Педагоги жалуются на низкую зарплату.

В звериноголовскую школу им. Кравченко с доследственной проверкой приехала замруководителя областного следственного управления Татьяна Соколова и следственная группа Куртамышского отдела. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Поводом для проверки стала готовность учителей выйти на забастовку, о чем они заявили в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину. Педагоги рассказали, что два года не получали положенные им стимулирующие выплаты к заработной плате.

В ходе проверки были опрошены начальник управления образования администрации Звериноголовского района, директор и учителя школы. Во время визита следователей рабочий процесс в школе не прерывался. Из-за проверки педагоги решили отложить выход на забастовку.