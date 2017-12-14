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Глава СКР Бастрыкин вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофеСегодня в 13:09

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Чтобы обсудить ход следствия.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проведет повторную встречу с родителями детей, погибших и пострадавших в ДТП на югорской трассе в декабре 2016 года.

"Буквально вчера председателю СК России стало известно, что инициативная группа потерпевших вновь публично высказывается о намерении встретиться с ним. В связи с этим он поручил немедленно организовать встречу, чтобы еще раз выслушать все доводы и сообщить о результатах расследования", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе федерального ведомства.

Главный следователь страны встречался с потерпевшими в сентябре 2017 года. Кроме того, он взял под личный контроль расследование уголовных дел о гибели юных спортсменов из Нефтеюганска.

12 декабря 2017 года родители детей обратились с открытым письмом к генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе СКР Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. В письме пострадавшие обратили внимание на узкий круг обвиняемых и потребовали, чтобы уголовное дело, находящееся в суде, было направлено на дополнительное расследование. Также они просят провести дополнительную автотехническую экспертизу, без которой справедливость судебного разбирательства и установление всех обстоятельств аварии не представляются возможными.

К настоящему времени часть фигурантов уже предстала перед судом. В СКР отмечают, что уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД и исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска, которым предъявлены обвинения, по решению Александра Бастрыкина расследуются наиболее опытными следователями. В ведомстве подчеркивают, что работа по установлению и привлечению к ответственности всего круга лиц, причастных к гибели детей, продолжается.

Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся сначала с одним тралом, который вез негабаритный груз. Его развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли десять детей и два тренера. 20 человек, среди которых 13 детей, получили серьезные травмы.

Родители погибших и пострадавших акробатов пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.

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