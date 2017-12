Во всем виновата мочевина.

Непоправимый ущерб головному мозгу наносит скопление мочевины в тканях и клетках организма. К такому выводу пришла международная группа экспертов во главе с профессором Гартом Купером из Университета Манчестера. Результаты их исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает "Уралинформбюро".

При распаде белков до аминокислот в организме образуется токсичный аммиак, который особенно опасен для мозга. В печени он преобразуется в мочевину, затем с кровью циркулирует по телу и выводится почками. При этом мочевина может накапливаться в тканях. Ее высокая концентрация в мозге напрямую связана с синдромом Гентингтона - одним из семи основных типов старческого слабоумия.

Следует отметить, что открытие применимо ко всем видам деменции.

Сейчас врачи применяют препараты на основе лактулозы для снижения концентрации аммиака в других частях тела пациентов. Ученые надеются, что вскоре появится и лекарство от слабоумия.