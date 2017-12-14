Помериться навыками.

15-16 декабря 2017 года в Тюмени впервые состоится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям. Соревнования в рамках проекта "Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании" пройдут на базе областной физико-математической школы, получившей в этом году статус регионального ресурсного центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, участники олимпиады будут разделены на две возрастные категории: 10-13 лет и 14-16 лет. Им предстоит спроектировать в любой знакомой программе твердотельного моделирования или САПР-системе (3D-zavr, 123DDesign, FreeCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion, PTC Creo, "Компас 3D" и других) и распечатать на 3D-принтере деталь или изделие по его техническому описанию.

Победители получат возможность посетить профильную смену и принять участие в финале олимпиады весной 2018 года. Ставшие лучшими на всероссийском этапе могут побороться за право участвовать в национальном чемпионате JuniorSkills.