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Южный Урал побьет "минусом" температурный рекордСегодня в 15:21

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Спасатели запрещают согреваться чаем.

Синоптики обещают жителям Челябинской области аномально-холодную погоду. 14-18 декабря в южных районах региона температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже климатической нормы, передает "Уралинформбюро".

Из-за погодной аномалии южноуральские спасатели предупреждают о возможных ЧС: увеличении ДТП, перебоях с электричеством, аварийных отключениях систем жизнеобеспечения и о росте числа пожаров в частном секторе.

Управление МЧС по Челябинской области опубликовало на своем сайте памятку на случай резкого похолодания. Спасатели просят местных жителей лишний раз в морозы не выходить из дома.

"Если все же выйти необходимо, то никогда не идите в холод на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани, а лучше всего приобрести термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног", - говорится в обращении.

Также сотрудники МЧС рекомендуют в ожидании транспорта на остановке не стоять, а "постоянно двигаться", а попав в теплое помещение с холодной улицы не торопиться пить горячий чай или принимать ванну.

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