Регионы возьмут под контроль выбросы загрязняющих веществСегодня в 16:21
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Чтобы оградить землю от наводнений и засух.
Российские регионы будут контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующая инициатива заложена в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития РФ в целях реализации Парижского соглашения по климату.
Согласно разработанному документу, регионы также будут проводить мероприятия, направленные на противодействие неблагоприятным климатическим явлениям. "Субъекты РФ дифференцированы по социально-экономическим показателям. В таких условиях меры по адаптации для каждого региона должны рассматриваться в индивидуальном порядке", — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.
Парижское соглашение, принятое в декабре 2016 года, подразумевает снижение выбросов в атмосферу. В России они не должны превышать 70-75% от показателей 1990 года. Несмотря на то, что РФ еще не ратифицировала соглашение, данные показатели уже выполняются. Так, в прошлом году выбросы газов оказались на 45,7% ниже, чем в 1990 году, передает "Уралинформбюро".
Отмечается, что динамика выбросов загрязняющих веществ во многом зависит от роста экономики. Если в первой половине 2000-х они уверенно росли, то после 2007 года сократились на 10% в связи с замедлением роста промышленности.
Российские регионы по-разному оценивают инициативу Минэкономразвития. Так, Челябинская область, власти которой стали одними из разработчиков документа, готова принять на себя полномочия по контролю за состоянием атмосферного воздуха в регионе. Тогда как в Пермском крае считают, что для реализации законопроекта требуется принятие дополнительных нормативных актов на федеральном уровне.
Стоит добавить, что, по мнению ученых, рост температуры на 1,5-2 градуса может привести к глобальному изменению климата. В результате этого начнут таять ледники, повысится уровень Мирового океана и увеличится частота экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.
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