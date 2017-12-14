Из-за нарушений.

Судебные приставы при поддержке бойцов ОМОНа опечатали кафе-отель "Девичья башня", которое находится на Серовском тракте Нижнего Тагила. Поводом для приостановки работы заведения послужило нарушение норм пожарной безопасности.

В пресс-службе свердловского УФССП пообещали предоставить подробный комментарий "Уралинформбюро" позже.

Следует отметить, что весной 2016 года на третьем этаже "Девичьей башни" произошел пожар. Прокурорская проверка показала, что здание построено не по проекту и работает без разрешения, пишет "Между строк".

А в начале июня 2017 года после застолья в этом кафе исчез 24-летний тренер по хоккею Александр Чумарин. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Молодой человек до сих пор не найден.