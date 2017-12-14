Тагильское кафе "Девичья башня" опечаталиСегодня в 16:10
- Текст
Из-за нарушений.
Судебные приставы при поддержке бойцов ОМОНа опечатали кафе-отель "Девичья башня", которое находится на Серовском тракте Нижнего Тагила. Поводом для приостановки работы заведения послужило нарушение норм пожарной безопасности.
В пресс-службе свердловского УФССП пообещали предоставить подробный комментарий "Уралинформбюро" позже.
Следует отметить, что весной 2016 года на третьем этаже "Девичьей башни" произошел пожар. Прокурорская проверка показала, что здание построено не по проекту и работает без разрешения, пишет "Между строк".
А в начале июня 2017 года после застолья в этом кафе исчез 24-летний тренер по хоккею Александр Чумарин. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Молодой человек до сих пор не найден.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:45
Золотодобытчики из Невьянска "намыли" себе штраф
В 2 миллиона.Сегодня в 16:42
На тюменской трассе едва не замерзли 50 пассажиров сломанного автобуса
Их отогрели спасатели.Сегодня в 16:21
Регионы возьмут под контроль выбросы загрязняющих веществ
Чтобы оградить землю от наводнений и засух.Сегодня в 16:14
Хирург выжигал автографы на печени пациентов
Его судьбу решит суд.Сегодня в 16:14
Вербовщики террористов окончат жизнь в тюрьме
Жестче наказания быть не может.Сегодня в 16:10
Тагильское кафе "Девичья башня" опечатали
Из-за нарушений.Сегодня в 15:42
Журналистка из Татарстана сообщила Путину его прозвище
Среди детей.Сегодня в 15:21
Южный Урал побьет "минусом" температурный рекорд
Спасатели запрещают согреваться чаем.Сегодня в 15:14
200 свердловчан стали жертвами запущенных дорог
Ленивых подрядчиков наказывают выговорами.Сегодня в 15:12
Тюменский водопровод модернизируют в рамках концессии
Соглашение заключат на 13 лет.Сегодня в 14:45
Ночёвка в Екатеринбурге может подорожать в 2,5 раза
В дни мундиаля.Сегодня в 14:16
Тюменские школьники соберутся на олимпиаду по 3D-технологиям
Помериться навыками.Сегодня в 14:09
Ученые разгадали главную загадку слабоумия
Во всем виновата мочевина.Сегодня в 14:05
Гособвинение просит для Сиволапа 17 лет лишения свободы
А потерпевшие требуют 10 миллионов.Сегодня в 14:02
Казахстан кормит россиян "санкционкой"
Из Польши.
Главные новости
- Сегодня в 15:14200 свердловчан стали жертвами запущенных дорог
- Сегодня в 13:33Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий
- Сегодня в 13:19Забастовка курганских учителей заинтересовала следователей
- Сегодня в 13:09Глава СКР Бастрыкин вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофе
- Сегодня в 11:56Спикер свердловского ЗакСо Бабушкина не согласилась с батюшками
Аналитика
Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий
Гипотеза катастрофы.
Южноуральский тренд на вырост
Дает положительные результаты.
Челябинский мусор требует революции
В переработке.