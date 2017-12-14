РМК вышла в "Лидеры корпоративной благотворительности"Сегодня в 17:12
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И получила спецприз конкурса.
Русская медная компания получила специальный приз конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности-2017". Холдинг был отмечен газетой "Ведомости" в номинации "За наибольший прогресс" как компания, добившаяся наилучших результатов в области благотворительности и системной социальной политики.
Церемония награждения прошла в Москве 13 декабря. Организаторами конкурса выступили Ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров" совместно с компанией PwC и газетой "Ведомости", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"Благотворительность и активная социальная политика всегда были неотъемлемой частью деятельности РМК в регионах присутствия. Мы не только год от года увеличиваем объемы финансирования проектов в этой сфере, но и работаем над повышением их эффективности. Результаты конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" подтверждают, что мы на верном пути", - отметила вице-президент холдинга по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
В 2017 году РМК впервые реализовала ряд линейных социальных проектов в таких приоритетных направлениях, как спорт и популяризация здорового образа жизни, благоустройство и комфортная среда, культура и искусство. Более 6 000 подростков Южного Урала приняли участие в проектах "Самый сильный школьник", "Измени свой город к лучшему", "Театральная смена", "Медная лига КВН" и других. Масштабное соревнование по спортивному многоборью среди учеников младших классов "Самый сильный школьник", прошедшее уже в третий раз, было признано победителем федеральной программы "Лучшие социальные проекты России".
Кроме того, в Карабаше РМК построила и полностью оснастила оздоровительный комплекс стоимостью порядка 280 миллиона рублей, в который вошли спорткомплекс "Металлург" и отремонтированный санаторий-профилакторий "Синегорье". В Коркино завершается капремонт детского сада на 80 мест.
В рамках всероссийского "Щедрого вторника" Благотворительный фонд РМК пожертвовал нуждающимся свыше 5,3 миллиона рублей. Организация оказывает адресную помощь онкобольным детям, сотрудничает с медучреждениями Урала, поддерживает детдома, оказывает помощь незащищенным категориям граждан, а также сотрудничает с благотворительными организациями, помогающими детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
С 2017 года Благотворительный фонд РМК является одним из 38 членов "Форума доноров", объединяющего фонды и крупные компании, системно занимающиеся благотворительностью..
Стоит отметить, что за 10 лет проведения участниками всероссийского конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" стали более 250 компаний с годовым оборотом свыше 100 миллионов рублей, работающих в РФ. Конкурс направлен на выявление лучших благотворительных программ и исследование социальных инвестиций бизнеса. Результатом последнего является рэнкинг, в который попадают только лидеры сектора.
"Самый главный итог нашей работы над этим рэнкингом за 10 лет - в том, что компании, участвующие в нем, стали более осмысленно подходить к своей политике устойчивого развития, ваши программы корпоративной социальной ответственности стали гораздо более эффективными. И что самое важное, вам удалось сделать объектом программ КСО человека", - отметил генеральный директор "Ведомостей" Глеб Прозоров.
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