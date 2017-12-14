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В США покончил с собой герой 11 сентябряСегодня в 17:27

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Мужчина серьезно болел.

В США покончил жизнь самоубийством бывший полицейский Дуглас Гринвуд, который во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке первым пришел на помощь пострадавшим. Об этом сообщает New York Post.

Гринвуд стоял во главе полицейского подразделения, которое искало тела под развалинами Всемирного торгового центра. Мужчина работал без маски, а в воздухе было много бетонной пыли.

После 11 сентября у Гринвуда начались серьезные проблемы с легкими. Из-за этого ему пришлось покинуть службу. А последние 10 лет он мог спать только с кислородным баллоном. По мнению близких, именно болезнь привела его к суициду, передает "Уралинформбюро".

11 сентября 2001 года захваченные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. В терактах погибли 2 977 человек.

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