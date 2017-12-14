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YouTube и Twitter могут заблокировать из-за "Открытой России"Сегодня в 18:57

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На удаление аккаунта есть сутки.

Роскомнадзор предупредил администрацию видеохостинга YouTube и Twitter о возможности блокировки, если соцсети не удалят аккаунт движения "Открытая Россия". Реакции надзорный орган ждет в течение суток, пишут федеральные СМИ.

Доступ к сайту движения "Открытая Россия" (основатель - Михаил Ходорковский) был заблокирован 13 декабря по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной таких мер стали якобы имеющиеся на сайте призывы к массовым беспорядкам. Администрация движения назвала действия надзорных органов "политическим давлением на свободу слова", передает "Уралинформбюро".

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