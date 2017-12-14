Заместитель Генпрокурора РФ не дал УГМК "спрятать концы" в рекуСегодня в 19:04
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Ивдель.
Обращение "Уралинформбюро" к заместителю Генпрокурора РФ Юрию Пономареву, изложенное в статье "Ивдель, вставай на бой с "медниками"!" от 23 ноября 2017 года, переросло в поручение для надзорных органов заняться неблагоприятной экологической ситуацией в Ивдельском городском округе. Она была вызвана загрязнением промышленными отходами рек Черная, Тальтия, Ивдель.
Как сообщили нашему агентству, 14 декабря в областной прокуратуре прошло совещание, в котором приняли участие представители Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, регионального министерства природных ресурсов и экологии, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, территориальных органов Росрыболовства, Росводресурсов, глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк и директор ОАО "Святогор" Дмитрий Тропников.
Представители государственного экологического и санитарно-эпидемиологического надзора доложили, что в результате проведенных проверочных мероприятий выявлен сброс ОАО "Святогор" недостаточно очищенных сточных вод на водосборную площадь и в ручей Безымянный. Откуда по цепочке и пошло загрязнение рек металлами, о чем подробно рассказывало "Уралинформбюро".
В результате несколько тысяч жителей города на севере Свердловской области не рискуют пить водопроводную воду, которая поступает из реки Ивдель. А "дочка" УГМК за данное нарушение оштрафована на 40 тысяч рублей.
По результатам совещания надзорные органы потребовали с УГМК-Холдинг принять меры по прекращению стока и сброса загрязненных вод с территорий Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений в Ивдельском городском округе, утвердить план мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего загрязнения и реабилитацию подвергшихся негативному воздействию водных объектов, а также совместно с администрацией муниципалитета обеспечить дополнительную очистку питьевой воды, подаваемой населению, и рассмотреть вопрос организации перевода питьевого водоснабжения Ивделя на подземные источники.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", модернизация водозаборной станции, где сейчас речная вода лишь обрабатывается хлоркой, требует около 12 миллионов рублей. Эти работы возможно провести до весеннего паводка, когда местные реки вновь позеленеют от стоков с месторождений.
Проект снабжения 8-тысячного города подземными водами оценивается в 200 с лишним миллионов рублей. Как заявлял Петр Соколюк, эти средства муниципалитет и руководство УГМК хотят просить в бюджете Свердловской области.
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Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
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