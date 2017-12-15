За заслуги в сфере нефтегазовой промышленности.

Сотрудница Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия ГК "Новый Поток", Лариса Сон отмечена государственной наградой Российской Федерации за заслуги в сфере нефтяной и газовой промышленности.

В рамках торжественной церемонии награждения официальную благодарность специалисту нефтеперерабатывающего завода с 10-летним стажем вручил лично губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На Антипинском НПЗ Лариса Сон работает лаборантом химического анализа 4 разряда товарной лаборатории, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

"Мне всегда была интересна нефтеперерабатывающая отрасль, поэтому работа давалась мне легко. Трудиться в слаженном коллективе и на одном из самых передовых предприятий региона - не только наслаждение, но и большая честь. Я очень рада, что за свою работу получила такое внимание и признание", – отметила Л.Сон.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания - владелец месторождений в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллиона тонн в год. Достигнутая глубина переработки в рекордные для России 98% позволила полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.