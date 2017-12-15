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Чай не пил – какая сила?Сегодня в 10:40

Тест для отЧАЙных.

15 декабря отмечается практически национальный праздник россиян – День чая. По его потреблению жители нашей страны могут смело тягаться с англичанами. А вот хорошо ли вы знаете историю этого напитка, определится тестом "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странности бытия Сегодня в 11:15

Чай попил совсем ослаб. После чаепития такая расслабуха, что только 3 верных отгадала методом ненаучного тыка. Сказали опять надо чай пить. Да скоКА можно?????

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