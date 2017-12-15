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Уик-энд на Среднем Урале порадует детейСегодня в 09:17

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И любителей лыж и сноубордов.

Пришедшее на Средний Урал потепление стало отличным подарком для любителей зимних видов спорта. Днем 15 декабря столбики термометров поднимутся до нуля. Местами пройдет небольшой снег. Ночью подморозит до минус 13, в горах и низинах - до минус 20, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

16-17 декабря днем ожидается 4-9 градусов ниже нуля, ночью - 9-14 градусов со знаком "минус", в отдельным районах - до 20 градусов мороза. Пройдет небольшой снег.

Юго-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду наконец-то разгонит сгустившийся над регионом смог.

В Екатеринбурге в пятницу днем потеплеет до минус 2 градусов. Ночью синоптики обещают до 12 градусов мороза. 6-8 градусов ниже нуля в субботу и воскресенье позволят детям и взрослым вдоволь накататься на санках, лыжах и коньках, снегопадов не ожидается. Воскресная ночь будет самой холодной - столбики термометров опустятся до минус 14.

Тем, кто отправится на горнолыжные курорты Челябинской области, следует помнить, что 15-18 декабря в южных районах региона ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура, по прогнозам метеорологов, будет ниже средней климатической нормы на 7 градусов и более.

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