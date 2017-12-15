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Микробиологи составили алгоритм мытья рук Сегодня в 10:17

По всем правилам.

Алгоритм эффективного с точки зрения микробиологии мытья рук создали в Университете Орегон. Статья посвященная этой теме опубликована в журнале Science Alert, передает "Уралинформбюро".

Ученые считают, что люди в основном недостаточно тщательно очищают кожу ладоней от возбудителей различных заболеваний. Для уничтожения опасных микробов, живущих на коже, можно смывать грязь водой и мылом, чтобы защититься от диареи, а можно применять антибактериальные вещества (хлор, триклозан и пероксид) для более радикальной "зачистки". Однако последние помогают появлению устойчивых болезнетворных бактерий и влияют на гормональный фон организма.

Поэтому был разработан следующий порядок "безопасного" мытья рук. Влажные ладони следует намыливать в течение 20-30 секунд, а затем смыть пену и тщательно промокнуть кожу бумажным полотенцем или использовать сушилку. Когда мыла и воды нет под рукой, нужно применять дезинфицирующие средства, содержащие 60% спирт.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
обученные в детских садиках СССР Сегодня в 11:12

ха...дак мы всю жизнь так и делаем, мы думали, что просто руки моём, оказывается мы это делаем по порядку, который учёные только сейчас определили

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