По всем правилам.

Алгоритм эффективного с точки зрения микробиологии мытья рук создали в Университете Орегон. Статья посвященная этой теме опубликована в журнале Science Alert, передает "Уралинформбюро".

Ученые считают, что люди в основном недостаточно тщательно очищают кожу ладоней от возбудителей различных заболеваний. Для уничтожения опасных микробов, живущих на коже, можно смывать грязь водой и мылом, чтобы защититься от диареи, а можно применять антибактериальные вещества (хлор, триклозан и пероксид) для более радикальной "зачистки". Однако последние помогают появлению устойчивых болезнетворных бактерий и влияют на гормональный фон организма.

Поэтому был разработан следующий порядок "безопасного" мытья рук. Влажные ладони следует намыливать в течение 20-30 секунд, а затем смыть пену и тщательно промокнуть кожу бумажным полотенцем или использовать сушилку. Когда мыла и воды нет под рукой, нужно применять дезинфицирующие средства, содержащие 60% спирт.