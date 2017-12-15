"Молодой педагог-2017" учит школяров АкадемическогоСегодня в 10:36
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Физкультуре.
Победителем конкурса "Молодой педагог-2017" в Екатеринбурге стал учитель физической культуры школы №19 в Академическом районе Денис Бессарабов. Церемония награждения прошла 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, в ходе конкурсных испытаний 11 начинающих педагогов провели открытые уроки "в незнакомом классе". Их аудиторией стали ученики пятых, шестых и восьмых классов школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.
Продемонстрировав педагогическое мастерство, разнообразные технологии обучения, изобретательность и сообразительность, в финал вышли учитель русского языка и литературы школы №138 Леонид Антипьев, учитель физической культуры школы №19 Денис Бессарабов, учитель начальных классов лицея №88 Екатерина Дьяконова, учитель истории и обществознания школы №84 Мария Зорина, учитель русского языка и литературы школы №22 Юлия Локосова и учитель английского языка гимназии №47 Ольга Серкова.
"Самая большая проблема на пути к успеху - отсутствие целей или их размытый характер. А именно на уроках физической культуры мы учим детей конкретно ставить цели - при выполнении различных упражнений, для развития каких-либо двигательных или силовых качеств. Для достижения успеха нужно много трудиться. Успех не свалится на голову. Его невозможно достичь, лёжа на диване", - уверен молодой педагог года Д.Бессарабов.
Победителем конкурса 2016 года - учитель истории и обществознания лицея имени С.П.Дягилева Семен Казанцев вошел в состав жюри.
Стоит отметить, что МАОУ СОШ №19 первым распахнуло двери для школяров Академического. На 1 сентября 2017 года в школе насчитывалось 2027 учеников.
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