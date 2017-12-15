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Из магазинов Среднего Урала изъяли смертельно опасную икруСегодня в 11:38

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Кабачковую.

В магазинах торговой сети "Монетка" в Свердловской области снята с продажи кабачковая икра краснодарского производителя. Санитарные врачи подозревают, что консервы могут быть опасны для жизни и здоровья потребителей, сообщили "Уралинформбюро" собственные источники.

12 декабря жительница Алапаевска была госпитализирована в больницу №40 Екатеринбурга с симптомами ботулизма. Накануне она ела именно эту икру, купленную в "Монетке".

"Сейчас мы можем говорить только о предварительном диагнозе "Ботулизм", - рассказали агентству в региональном управлении Роспотребнадзора. - Женщина находится на лечении. Проводится эпидрасследование: пища, которую она употребляла, взята на экспертизу".

Ботулизм - смертельно опасное заболевание. При первых его симптомах крайне важно получить медпомощь. Традиционно считается, что консервы, приготовленные на производстве, реже заражены ботулизмом, чем домашние. Признаки ботулизма в консервации — вздутая банка и образование пузырьков.

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