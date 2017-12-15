А полет в Ханты-Мансийск отменен.

Рейс Екатеринбург - Москва задержан почти на сутки. Борт должен был подняться в воздух 14 декабря в 18.35. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет перенесен на 14.00 15 декабря.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани, с пассажирами работают представители "Аэрофлота". Предоставить оперативный комментарий о причинах задержки в пресс-службе перевозчика отказались.

Стоит отметить, что 15 декабря из уральской столицы отменен рейс в Ханты-Мансийск. Сделано это по решению перевозчика – авиакомпании "Оренбуржье". Почти на сутки задержано прибытие в Екатеринбург рейса из Белоярского. На 12 часов "опаздывает" борт из Нижневартовска.